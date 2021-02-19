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02:14 19.02.2021

Кравчук: Вижу в Украине множество людей, которые враждебно настроены к построению независимого государства

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Кравчук: Вижу в Украине множество людей, которые враждебно настроены к построению независимого государства

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в Украине много враждебно настроенных в отношении государственной независимости людей.

"Мы в Украине спорим, правда ли Россия агрессор, а может, она не агрессор. Я прожил немало. Говорю искренне - такой ситуации в государстве ещё не встречал. И не имеет значения, пятая ли это колонна. Я вижу в Украине очень много людей, которые имеют враждебные настроения относительно главной темы страны - построить независимое государство", - заявил Кравчук в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" вечером 18 февраля.

При этом Кравчук напомнил, как 11 февраля принимал онлайн-участие в заседании Совбеза ООН относительно шестой годовщины подписания в Минске "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".

"Выступили все 15 членов Соббеза, постоянных и непостоянных. Хочу сказать: я такие оценки от них о России, как агрессоре, как оккупанте, который должен оставить украинскую землю, очень редко слышу в самой Украине. Повторю, так говорят члены Совбеза ООН, естественно, кроме России как члена", - отметил Кравчук.

На вопрос ведущей "А как работать государству и обществу Украины с аудиторией, которая может привести к расколу страны?" он ответил, что в отношении таких людей должен действовать закон.

"Не нужно жать один одному руки, нужно, чтобы закон действовал, а виноватые должны нести наказание. Если это будет сделано, народ поймёт - свободная страна. Но если мы будем пробовать объединиться, не наказав виновных, не назвав имена людей, которые говорят одно, а делают другое, мы никогда не сможем объединиться", – сказал первый президент Украины.

Теги: #общество #кравчук #мнение
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