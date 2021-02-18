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18:03 18.02.2021

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены ковидными пациентами на 70% - KSE

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В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены ковидными пациентами на 70% - KSE

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены ковидными пациентами на 70%, однако вспышка COVID-19 пока не выходит за пределы западной Украины, констатируют аналитики Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

"В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях продолжается активная вспышка заболеваемости COVID-19. Количество новых госпитализированных превышает количество выписанных из больниц на 30-50%. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные кровати заполнены на 70%, но вспышка пока не выходит за пределы западной Украины", - сообщается в пресс-релизе KSE по результатам анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19, который проводит KSE.

При этом аналитики отмечают, что "Винницкая и Тернопольская области должны быть под особым контролем, дополнительно к Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областям".

Вместе с тем в Центре экономики здравоохранения считают, что ситуация в стране "позволяет реагировать адаптивно".

"Только пять из 25 регионов демонстрируют рост заболеваемости. К сожалению, рост заболеваемости в этих пяти регионах перекрывает падение в остальных 20 областях", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя центра Юрия Ганиченко.

Он подчеркнул, что новые карантинные индикаторы учитывают две ключевые рекомендации KSE: фокус на количество госпитализаций и их динамику.

"Мы рекомендуем добавить занятость именно реанимационных коек, а не только коек с кислородом, и показатель стабильного недельного роста более 10% к факторам дополнительного контроля за принятыми карантинными индикаторами. Мы рекомендуем особенно наблюдать за регионами, которые растут умеренно, но долгое время", - сказал он.

По оценке Ганиченко, положительная динамика, которая отмечается в странах Европы, связана как с вакцинацией, так и с карантинными ограничениями.

"В Европе остается только семь стран, которые еще не начали кампанию по вакцинации. Среди них Украина, а также Беларусь, Молдова, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония. В остальных странах уже 33 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса", - привел данные аналитик.

Теги: #коронавирус #больницы #kse
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