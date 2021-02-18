Зеленский просит Раду срочно исправить юридическую коллизию в законе о социальной защите людей с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой безотлагательно исправить юридическую коллизию, допущенную в законе о социальной защите людей с инвалидностью, сообщается на сайте президента.

"Проголосованный документ содержит юридическую коллизию, которая заключается в том, что одно из его положений (о вступлении в силу с 1 января 2021 года) не соответствует Конституции Украины, поскольку предусматривает, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования", - цитирует президента его пресс-служба.

Сообщается, что, в связи с этим, Зеленский просит Разумкова рассмотреть закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов и приведения терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью" во внеочередном порядке.

При этом, глава государства "крайне обеспокоен юридической коллизией, поскольку считает этот закон чрезвычайно важным для обеспечения общественной справедливости по социальной защите людей с инвалидностью".

В свою очередь, министерство юстиции предложило наложить на закон техническое вето.

"Я крайне обеспокоен тем, что закон требует технического вето, иначе он может быть отменен из-за того, что противоречит конституционным нормам. Мы этого не допустим - люди с инвалидностью обязательно должны иметь защиту, закрепленную законом Украины", - подчеркнул глава государства.

Отмечается, что закон будет возвращен в парламент для срочной доработки.