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18:59 17.02.2021

Украина и Северная Македония договорились развивать туризм

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Украина и Северная Македония договорились развивать туризм

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сенник в среду принял участие в первой туристической онлайн-конференции "Украина - Северная Македония".

"При содействии МИД Украины в ходе мероприятия состоялось виртуальное подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туризма между Национальной туристической организацией Украины и Агентством по развитию и поддержке туризма Республики Северная Македония", - сообщает в среду пресс-служба МИД Украины.

Меморандум направлен на развитие туристического бизнеса и увеличение количества туристов Украины и Северной Македонии, продвижение новых туристических продуктов, популяризацию исторического и культурного наследия, реализацию совместных проектов, обмен опытом в вопросах безопасности, качества и инноваций в сфере туризма.

В обращении к участникам конференции Сеник отметил, что развитие сферы туризма будет способствовать дальнейшей активизации экономических отношений Украины и Северной Македонии: "В прошлом году Северная Македония заняла третье место среди стран балканского региона по объему двусторонней торговли с Украиной. Несмотря на влияние пандемии COVID-19, нам удалось достичь высоких показателей за последние восемь лет. Развитие сферы туризма должно усилить дальнейшее экономическое взаимодействие".

По словам Сеника, установление прямого диалога между Национальной туристической организацией Украины и Агентством по развитию и поддержке туризма Северной Македонии позволит сделать сотрудничество в сфере туризма более системным и взаимовыгодным.

Дипломат подчеркнул, что поддержка продвижения украинского туристического потенциала стоит среди ключевых приоритетов работы МИД Украины на экономическом направлении.

Теги: #туризм #северная_македония #украина
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