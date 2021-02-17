Венедиктова надеется на передачу в суд всех "дел Майдана" до конца года

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поясняет промедление с вынесением приговоров по "делам Майдана" объективными факторам, связанными с судебной реформой, и рассчитывает, что следствие передаст материалы по еще расследуемым делам в суд до конца текущего года.

"Что касается дел Майдана. За этот год сделано намного больше, чем это было в предыдущие годы. Мы до конца года будем пробовать по основным производствам передать в суд. Конкретные даты я не могу озвучить", - сказала Венедиктова в среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Она заверила, что в расследовании "дел Майдана" динамика очень высокая".

"27 обвинительных актов в отношении 40 человек за этот год (направлено в суд- ИФ)", - сказала генпрокурор.

Она отметила, что промедление с рассмотрением "майдановских дел" в судах объективно поясняется перегрузкой в судах. "Плюс ковид, судьи болели, адвокаты болели. Поэтому есть абсолютно объективные факторы с одной стороны", - сказала генпрокурор.

С другой стороны, как пояснила Венедиктова, имеет место злоупотребление сторонами своими процессуальными правами. "Проблема судебной реформы – проблема для всех", - подытожила она.