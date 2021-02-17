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14:38 17.02.2021

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

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На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, состоявшегося при участии министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко в среду.

"Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая", - заявил Ляшко в начале заседания.

Он отметил, что руководство области полностью выполнило требования министерства здравоохранения, подготовив 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с COVID-19, при этом 80% этих коек обеспечены подачей кислорода. Однако даже несмотря на это, мест для пациентов с коронавирусом в COVID-больницах Прикарпатья все равно не хватает.

"Последние 10 дней наблюдается значительный рост числа случаев коронавирусной болезни, и что больше всего нас пугает - госпитализаций", - подчеркнул медик.

Для предотвращения распространения опасной болезни в регионе, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении карантина "красного" уровня с 22 по 28 февраля.

В этот период заведениям общественного питания с 22 по 28 февраля воспринимать, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу.

Кроме того, на время действия жестких карантинных ограничений в регионе запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учениками 5-11 классов.

"Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - сказал Ляшко.

Члены комиссии приняли ряд решений, направленных на увеличение коечного фонда для COVID-пациентов Прикарпатья, в частности, перепрофилирование нескольких медучреждений для лечения больных с коронавирусом и установка дополнительных коек в уже работающие с такими больными медучреждениями.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, в больницах в Ивано-Франковской области, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом, уже заполнено около 73% коек, а количество активных больных превышает столичные показатели.

При этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышает 90%.

 

Теги: #карантин #ивано_франковщина
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