В Кременчуге трое подростков отравились алкоголем

Трое подростков 14-16 лет госпитализированы в г.Кременчуг с подозрением на отравление алкоголем, их состояние здоровья в настоящее время удовлетворительное, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области в среду.

"Двое ребят 14 и 15 лет, а также 16-летняя девушка были доставлены в медицинское учреждение. Им оказана необходимая помощь, девушка отпущена домой. Полиция составила административные протоколы на владелицу магазина по статье 156 КУоАП, и на родителей по статье 184 КУоАП. В настоящее время полиция изучает круг лиц, с которыми дети, вероятно, употребляли алкоголь. С семьями и несовершеннолетними проводится превентивная работа", - рассказал начальник Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.

Согласно сообщению, участковые офицеры полиции и ювенальные полицейские прибыли на место происшествия сразу после поступления информации о госпитализации подростков. Предварительно установлено, что группа несовершеннолетних, около семи человек, отдыхали возле магазина, где и приобрели алкоголь. Когда трем детям стало плохо, они обратились за помощью к медикам.