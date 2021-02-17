Минздрав запустил информационный портал о вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины запустило информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19: vaccination.covid19.gov.ua, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, на портале содержится официальная информация об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться, и как будет проходить сам процесс вакцинации в Украине.

"Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности, с настройками для людей с нарушениями зрения. До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников", - процитировала пресс-служба министра здравоохранения Максима Степанова.

Кроме того, сайт будет содержать информационные панели со статистическими данными о ходе вакцинальной кампании, а все данные будут обновляться в режиме, близком к реальному времени.

Информационную поддержку портала предоставляют Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения.