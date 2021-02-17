В Раде обнародован текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

На сайте Верховной Рады появился текст поданного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, направленного на сокращение полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Согласно пояснительной записке, главной задачей законопроекта является введение надлежащего высокого уровня судейского рассмотрения всех судебных споров, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины.

В случае принятия документа в Раде все подобные судебные споры изымаются из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Этот законопроект - один из трех законопроектов Зеленского, которые связаны с реформированием судебной системы Украины.

Все три документа были зарегистрированы в Раде 15 февраля.