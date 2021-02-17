События

10:17 17.02.2021

В Раде обнародован текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

1 мин читать
В Раде обнародован текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

На сайте Верховной Рады появился текст поданного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, направленного на сокращение полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Согласно пояснительной записке, главной задачей законопроекта является введение надлежащего высокого уровня судейского рассмотрения всех судебных споров, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины.

В случае принятия документа в Раде все подобные судебные споры изымаются из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Этот законопроект - один из трех законопроектов Зеленского, которые связаны с реформированием судебной системы Украины.

Все три документа были зарегистрированы в Раде 15 февраля.

Теги: #законопроект #оаск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:49 16.02.2021
В Национальном собрании Франции приступили к утверждению законопроекта против "сепаратизма"

В Национальном собрании Франции приступили к утверждению законопроекта против "сепаратизма"

19:52 16.02.2021
Законопроект по ОАСК появился под давлением, без объективных предпосылок

Законопроект по ОАСК появился под давлением, без объективных предпосылок

19:02 16.02.2021
Нардеп Дунда зарегистрировал в Раде два законопроекта о реформах сферы градостроительства

Нардеп Дунда зарегистрировал в Раде два законопроекта о реформах сферы градостроительства

09:53 16.02.2021
В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции

В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции

17:37 15.02.2021
Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

16:39 15.02.2021
Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

12:03 15.02.2021
Стефанчук предлагает расписать по неделям подготовку евроинтеграционных законопроектов

Стефанчук предлагает расписать по неделям подготовку евроинтеграционных законопроектов

14:08 13.02.2021
Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

10:31 10.02.2021
Шмыгаль инициирует изменения в законодательство о лишении Кабмина несвойственных полномочий

Шмыгаль инициирует изменения в законодательство о лишении Кабмина несвойственных полномочий

18:45 08.02.2021
ОАСК отказал в обеспечении иска Тупицкого против Управления госохраны

ОАСК отказал в обеспечении иска Тупицкого против Управления госохраны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

Научно-консультативный совет парламента пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

В Боярке две семиклассницы отравились "Дротаверином", одна девочка умерла

Российские наемники четырежды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет

Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Ограничения для грузовиков сняты в Волынской и Ровенской областях, но еще действуют в Ивано-Франковской области

Дело "луцкого террориста" направлено в суд

Украина хочет выйти из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

В Японии стартовала вакцинация от COVID-19

В Украине продолжают работать более 5 тысяч пунктов обогрева

Ситуация с COVID-19 в США может нормализоваться к следующему Рождеству - Байден

Супруга Ким Чен Ына впервые за год вышла в свет

Режим изоляции отменяют в крупнейшем городе Новой Зеландии, где ранее выявили три случая "британского" COVID-19

Число заражений COVID-19 в мире превысило 109,5 млн, число жертв - 2,4 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА