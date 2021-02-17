Байден грозит Китаю последствиями за нарушения прав человека

Китаю придется платить за нарушения прав человека в стране, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, он неоднократно предупреждал об этом председателя КНР Си Цзиньпина.

"Китай столкнется с последствиями, и он ( Си Цзиньпин - ИФ) об этом знает", - сказал он в ходе интерактивного общения с избирателями, организованного телеканалом CNN.

Президент отметил, что США и впредь будут выступать поборником соблюдения прав человека в мире, и Китай, нарушая права человека, не сможет претендовать на мировое лидерство.