СБУ объявила о подозрении блогеру Шарию

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления блогеру, лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию, который, по мнению следователей, осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

Как сообщает пресс-центр СБУ, у ведомства есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Подозрение объявлено при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

"В частности, что касается последней статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины", - сказано в сообщении.

Так, установлено, что с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы Шарий способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, он занимался дискредитацией госполитики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Донбассе для обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжиганию межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

В СБУ подчеркнули, что указанные противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ: "Россия 24", "Россия 1", телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и другие.

"Вниманию следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений на российских СМИ", - добавили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария.