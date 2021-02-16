События

14:45 16.02.2021

Ограничения на движение грузовиков из-за непогоды все еще действуют на дорогах в двух областях – ГСЧС

1 мин читать
Ограничения на движение грузовиков из-за непогоды все еще действуют на дорогах в двух областях – ГСЧС

Из-за погодных условий в Волынской и Ивано-Франковской областях все еще действуют ограничения на передвижение грузового и крупногабаритного транспорта, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник.

Сообщается,что на Волыни ограничения действуют на дорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

В Прикарпатье движение грузовиков ограничено на дороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка).

Также в пресс-центре сообщается, что для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на горных перевалах продолжают дежурство 10 сотрудников ГСЧС и 6 единиц техники.

Теги: #транспорт #гсчс #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:16 16.02.2021
В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода

10:46 16.02.2021
Ограничения движения из-за снега действуют на дорогах в 4 областях – "Укравтодор"

Ограничения движения из-за снега действуют на дорогах в 4 областях – "Укравтодор"

09:51 16.02.2021
Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

09:12 16.02.2021
Рекордно низкие температуры и снег оставили без электроэнергии южные штаты США

Рекордно низкие температуры и снег оставили без электроэнергии южные штаты США

08:58 16.02.2021
Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

08:41 16.02.2021
За сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств

За сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств

22:37 15.02.2021
В четырех областях Украины продолжается снег, в трех ограничено движение транспорта

В четырех областях Украины продолжается снег, в трех ограничено движение транспорта

12:44 15.02.2021
В Украине морозы крепчают, во вторник на севере Левобережья ночью до -26°

В Украине морозы крепчают, во вторник на севере Левобережья ночью до -26°

13:20 14.02.2021
В начале недели в Украине обильных снегопадов не ожидается, во вторник сильно похолодает

В начале недели в Украине обильных снегопадов не ожидается, во вторник сильно похолодает

11:08 14.02.2021
От переохлаждения умер житель Львовской области, еще два человека госпитализированы

От переохлаждения умер житель Львовской области, еще два человека госпитализированы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада усилила ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде

На Донбассе вблизи Пивденного зафиксирован снайперский обстрел, потерь нет – Минобороны Украины

Ляшко срочно выедет в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом - совещание у Зеленского

Предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера – Витренко

Стефанишина заявила о недопустимости сексистских высказываний; Арестович принес извинения "женским общежитиям"

ПОСЛЕДНЕЕ

Администрация Байдена начала переговоры с ФРГ по "Северному потоку 2" - СМИ

Хакеры из КНДР атаковали Pfizer

Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека зафиксировала в Украине 52 случая давления на гражданских активистов во второй половине 2020 года

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

Суд в Гааге потребовал немедленно отменить комендантский час

Рада усилила ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде

DCH предлагает помощь в восстановлении киевской усадьбы авиаконструктора Сикорского

На Донбассе вблизи Пивденного зафиксирован снайперский обстрел, потерь нет – Минобороны Украины

Ляшко срочно выедет в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом - совещание у Зеленского

Нидерландский суд постановил немедленно отменить в стране комендантский час

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА