Ограничения на движение грузовиков из-за непогоды все еще действуют на дорогах в двух областях – ГСЧС

Из-за погодных условий в Волынской и Ивано-Франковской областях все еще действуют ограничения на передвижение грузового и крупногабаритного транспорта, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник.

Сообщается,что на Волыни ограничения действуют на дорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

В Прикарпатье движение грузовиков ограничено на дороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка).

Также в пресс-центре сообщается, что для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на горных перевалах продолжают дежурство 10 сотрудников ГСЧС и 6 единиц техники.