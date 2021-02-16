В День святого Валентина в Украине поженились 426 пар – Минюст

В День святого Валентина, 14 февраля, в Украине поженились 426 пар, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"426 новых семей официально зарегистрировали свои отношения в День святого Валентина. Из них 102 пары, которые решили не ждать установленного срока и жениться по упрощенной процедуре - в рамках проекта "Брак за сутки"", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что 14 февраля больше всего молодоженов зарегистрировали брак в Винницкой и Хмельницкой областях - 53 и 41 пара соответственно.

Также в День всех влюбленных было зарегистрировано 10 браков с иностранцами.

Источник: https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1134360373652305