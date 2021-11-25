Контрразведка СБУ ликвидировала схему легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками

Контрразведка Службы безопасности Украины в Днепре разоблачила и заблокировала канал легализации в Украине выходцев из стран Ближнего Востока, сообщается на сайте спецслужбы.

"Злоумышленники действовали по схеме легализации иностранцев через заключение фиктивных браков в Украине. Используя личные связи госорганах, обеспечивали им ускоренную процедуру проверки миграционными органами и выдачу соответствующих разрешительных документов. Пакет документов на постоянное проживание в Украине под ключ обходился заказчикам в $3,5 тыс. По данным следствия, организовали незаконную сделку двое иностранцев и двое граждан Украины, выходцев из стран Кавказского региона", - говорится в сообщении.

Потенциальных клиентов, желавших получить украинское гражданство, подыскивали в соцсетях и местных этнических общинах.

По имеющейся информации, схема просуществовала почти 3 года, и за это время злоумышленники обогатились более чем на $150 тыс.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организаторам незаконной схемы по ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.