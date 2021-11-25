События

12:53 25.11.2021

Контрразведка СБУ ликвидировала схему легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками

1 мин читать
Контрразведка СБУ ликвидировала схему легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками

Контрразведка Службы безопасности Украины в Днепре разоблачила и заблокировала канал легализации в Украине выходцев из стран Ближнего Востока, сообщается на сайте спецслужбы.

"Злоумышленники действовали по схеме легализации иностранцев через заключение фиктивных браков в Украине. Используя личные связи госорганах, обеспечивали им ускоренную процедуру проверки миграционными органами и выдачу соответствующих разрешительных документов. Пакет документов на постоянное проживание в Украине под ключ обходился заказчикам в $3,5 тыс. По данным следствия, организовали незаконную сделку двое иностранцев и двое граждан Украины, выходцев из стран Кавказского региона", - говорится в сообщении.

Потенциальных клиентов, желавших получить украинское гражданство, подыскивали в соцсетях и местных этнических общинах.

По имеющейся информации, схема просуществовала почти 3 года, и за это время злоумышленники обогатились более чем на $150 тыс.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организаторам незаконной схемы по ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #сбу #документы #браки #иностранцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 25.11.2021
СБУ обезвредила в Херсонской области крупную ботоферму спецслужб РФ

СБУ обезвредила в Херсонской области крупную ботоферму спецслужб РФ

14:51 24.11.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" в деле СБУ о якобы неуплате 2,2 млрд грн ренты намерен провести международную экспертизу для подтверждения своей правоты

"ArcelorMittal Кривой Рог" в деле СБУ о якобы неуплате 2,2 млрд грн ренты намерен провести международную экспертизу для подтверждения своей правоты

18:19 23.11.2021
СБУ предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений Киева и области

СБУ предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений Киева и области

10:07 23.11.2021
СБУ блокировала международный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС

СБУ блокировала международный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС

12:24 22.11.2021
СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума 2014 года в Донецкой области

СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума 2014 года в Донецкой области

11:16 19.11.2021
Послы G7 призывают нардепов как можно скорее принять законопроект о реформировании СБУ

Послы G7 призывают нардепов как можно скорее принять законопроект о реформировании СБУ

10:29 19.11.2021
СБУ предотвратила возможность передачи спецслужбам РФ секретных данных о ракетных арсеналах Украины

СБУ предотвратила возможность передачи спецслужбам РФ секретных данных о ракетных арсеналах Украины

17:02 17.11.2021
СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за якобы неполной уплаты ренты за пользование недрами, компания отрицает обвинения

СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за якобы неполной уплаты ренты за пользование недрами, компания отрицает обвинения

16:03 17.11.2021
В Киеве разоблачили две схемы мошенников, занимавшихся подделкой COVID-сертификатов

В Киеве разоблачили две схемы мошенников, занимавшихся подделкой COVID-сертификатов

15:52 16.11.2021
Лидеру "антивакцинаторов" сообщено о подозрении в попытке вооруженного захвата власти – СБУ

Лидеру "антивакцинаторов" сообщено о подозрении в попытке вооруженного захвата власти – СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Материально-техническая помощь США Украине в 2021 году составила более $130 млн

Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

В Офисе президента отрицают использование государственных вертолетов Ермаком в личных целях

В Украине за сутки выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 811 человек, 628 умерло

Администрация Байдена добивается в Конгрессе исключения из оборонного бюджета санкций в отношении "Северного потока 2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Материально-техническая помощь США Украине в 2021 году составила более $130 млн

Усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы – глава ГУР Минобороны Буданов

Кабмин запустил работу БЭБ - распоряжение

Глава Минздрава Грузии не видит надобности в лечении Саакашвили за границей

В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям РФ - Кулеба

Интерпол возглавил представитель ОАЭ Аль-Раиси

При отказе выпускника "Президентского университета" от работы в госсекторе предусмотрена компенсация обучения в трехкратном размере

Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

Власти Беларуси заявляют, что задержали 11,5 тыс. нелегальных мигрантов и выслали 5 тыс. с начала года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА