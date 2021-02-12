Больше половины украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина – соцопрос

55% украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" проведенного 6-8 февраля.

Согласно результатам опроса, для 43% опрошенных украинцев важнее быть любимыми, для 38% - любить самим. Для молодежи, мужчин, а также людям, находящимся в отношениях менее 3-х лет важнее любить самим. Однако женщины больше предпочитают быть любимыми.

Так, 55% планируют дарить подарки на День святого Валентина. За последние два года этот показатель несколько вырос (с 49% в 2019 до 55%). В то же время 43% не планируют. Отмечается, что чаще планируют дарить подарки мужчины, молодежь и незарегистрированные супружеские пары.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%