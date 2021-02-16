Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара в Луганской области летом 2020 года следователи территориального управления Госбюро расследований в Краматорске установили должностное лицо - подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров, сообщила пресс-служба ГБР.

Как напомнили в пресс-службе, в начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 "Волчье Озеро" в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, были уничтожен жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.

Для "прикрытия" должностных лиц Госслужбы по ЧС от дисциплинарной, уголовной или иной установленной законом ответственности за возможное небрежное отношение к своим служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ГСЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, которые якобы были привлечены к работе.

"Следствием установлено, что в июле 2020 года, с целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ГСЧС на тушении пожара в указанном садоводческом обществе, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации давал 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности центра обеспечения деятельности ГУ ДСНС Луганской области", - отмечено в сообщении.

Должностному - подстрекателю, который склонил инспекторов к соучастию в совершении преступления, сообщено о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры и оперативного сопровождения Главного оперативного управления ГБР.