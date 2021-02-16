События

09:51 16.02.2021

Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

2 мин читать
Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара в Луганской области летом 2020 года следователи территориального управления Госбюро расследований в Краматорске установили должностное лицо - подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров, сообщила пресс-служба ГБР.

Как напомнили в пресс-службе, в начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 "Волчье Озеро" в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, были уничтожен жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.

Для "прикрытия" должностных лиц Госслужбы по ЧС от дисциплинарной, уголовной или иной установленной законом ответственности за возможное небрежное отношение к своим служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ГСЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, которые якобы были привлечены к работе.

"Следствием установлено, что в июле 2020 года, с целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ГСЧС на тушении пожара в указанном садоводческом обществе, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации давал 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности центра обеспечения деятельности ГУ ДСНС Луганской области", - отмечено в сообщении.

Должностному - подстрекателю, который склонил инспекторов к соучастию в совершении преступления, сообщено о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры и оперативного сопровождения Главного оперативного управления ГБР.

Теги: #пожары #гбр #гсчс #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:41 16.02.2021
За сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств

За сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств

22:37 15.02.2021
В четырех областях Украины продолжается снег, в трех ограничено движение транспорта

В четырех областях Украины продолжается снег, в трех ограничено движение транспорта

13:12 15.02.2021
В суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по спецпроцедуре – ГБР

В суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по спецпроцедуре – ГБР

01:08 15.02.2021
В Луганской области полиция задержала двух подростков, подозреваемых в повреждении памятника героям добровольцам

В Луганской области полиция задержала двух подростков, подозреваемых в повреждении памятника героям добровольцам

20:32 14.02.2021
В Попасной правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

В Попасной правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

18:33 14.02.2021
ГБР открыло производство по факту гибели бойцов на Донбассе в воскресенье

ГБР открыло производство по факту гибели бойцов на Донбассе в воскресенье

14:27 13.02.2021
Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

12:21 13.02.2021
В результате обвала крыши пристройки во Львов погиб один человек – ГСЧС

В результате обвала крыши пристройки во Львов погиб один человек – ГСЧС

18:33 12.02.2021
Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

18:27 12.02.2021
На Хмельнитчине спасатели освободили из снежного плена школьный автобус с детьми

На Хмельнитчине спасатели освободили из снежного плена школьный автобус с детьми

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям за сутки

Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Геращенко покинула прямой телеэфир "Свободы слова" из-за сексистских высказываний Арестовича

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Венедиктова просит Раду поддержать законопроект об урегулировании процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана"

Ограничения движения из-за снега действуют на дорогах в 4 областях – "Укравтодор"

Дело НАБУ о закупке вакцин негативно повлияет на сотрудничество с производителями – Степанов

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы вылетели в Киев – спикер МИД Украины

Рекордно низкие температуры и снег оставили без электроэнергии южные штаты США

Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

Суд арестовал двух граждан Украины завербованных ФСБ России с правом внесения залога

Число заражений COVID-19 в мире превысило 109 млн, число жертв - 2,4 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА