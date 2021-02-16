Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

Во вторник, 16 февраля, в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков, на дорогах гололедица, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Ожидается холодная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 8-13 °, в южной части 3-8 ° мороза, на Закарпатье 0-3 ° мороза", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС во вторник утром.

На Киевщине днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура 9-12 ° мороза.