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08:58 16.02.2021

Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

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Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

Во вторник, 16 февраля, в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков, на дорогах гололедица, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Ожидается холодная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура 8-13 °, в южной части 3-8 ° мороза, на Закарпатье 0-3 ° мороза", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС во вторник утром.

На Киевщине днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура 9-12 ° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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