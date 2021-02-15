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22:37 15.02.2021

В четырех областях Украины продолжается снег, в трех ограничено движение транспорта

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В четырех областях Украины продолжается снег, в трех ограничено движение транспорта

По состоянию на вечер понедельника продолжается местами небольшой снег в Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Черкасской областях, в нескольких регионах сохраняется ограничение на передвижение грузового и крупногабаритного транспорта.

Как сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на некоторых участках дорог в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Так, на Волыни ограничат движение грузовиков на дороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Ново-Волынский-Михайловка (участок Павловка-Михайловка ) и Т-03-62 Бубнов-Радович; в Ивано-Франковской области - на дороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка); во Львовской области - на автодорогах местного значения в пределах области.

Подразделениями ГСЧС за сутки высвобождено из снежных заносов более 100 транспортных средств (с начала непогоды высвобождено около 2,6 тыс. ед., в т.ч. 105 карет СМП, 78 автобусов) и оказана помощь более 200 лицам (с начала непогоды около 5,1 тыс. человек).

Теги: #гсчс #непогода
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