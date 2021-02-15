Киевские активисты начали сбор подписей с призывом прекратить поддержку российского проекта мемориализации Бабьего Яра

Гражданское общество призывает мэра Киева не поддерживать российский проект мемориализации Бабьего Яра и провести общественные слушания по этому вопросу.

Как сообщает команда Мемориала Бабий Яр в понедельник, к сбору подписей присоединились известные художники, ученые, общественные активисты (итого 89 человек), которые призывают мэра Киева и депутатские фракции Киевсовета не поддерживать российский проект мемориала Бабий Яр и не передавать землю в пользование.

Среди прочих, свои подписи под этим призывом оставили писатели Юрий Андрухович и Оксана Забужко, публицист Виталий Портников, нардепы Мустафа Джемилев, Владимир Вятрович и Николай Княжицкий (все от фракции "Европейская солидарность), активист Сергей Стерненко и другие.

Также общественность требует провести общественные слушания по этому вопросу.

"Мы, представители гражданского общества, отстаиваем мемориализацию Бабьего Яра и сохранение исторической памяти жертв Холокоста и других трагедий в украинской истории. Для украинского общества чрезвычайно важно, чтобы обсуждение этого вопроса происходило публично, с привлечением общественности", - отмечается в сообщении.

В нем указано, что 11 февраля в повестку дня заседания Киевского городского совета был включен вопрос о частном российском проекте мемориализации Бабьего Яра - МЦГБ с последующей передачей в аренду соответствующих трех земельных участков.

После того как вопрос был снят с рассмотрения, потому что якобы не хватило голосов депутатов, голосования перенесли на 18 февраля.

"Общественность неоднократно обращала внимание на непосредственную причастность к этому проекту двух одиозных российских бизнесменов - Михаила Фридмана и Германа Хана, связанных с главой государства-агрессора - России, Владимиром Путиным и внесенных поэтому у передсанкцийни списки США. По нашему убеждению, любые проекты в реалиях российско-украинской гибридной войны, длится 7 лет, любые проекты, которые продвигает путинское окружение, не могут поддержаны украинским, в частности киевской, властью и реализовываться в Украине", - подчеркивают активисты.

Они добавляют, что в 2017 году украинское правительство заказало государственную концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра, которая была разработана и представлена в начале 2019 года рабочей группой Института истории Украины НАНУ под руководством профессора Геннадия Боряка.

"Для общества важно, чтобы любые проекты, касающиеся культуры и политики памяти Украины, происходили без участия нашего врага - России и местных адептов кремлевского режима", - указано в сообщении.

Представители общественности "настоятельно призывают" Виталия Кличко и депутатов Киевского городского совета снять с рассмотрения вопрос о выделении земельных участков частному российском проекту Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦГБ) и провести широкие общественные слушания по вопросу создания мемориала Бабьего Яра на основе украинской концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра от Рабочей группы Института истории Украины НАНУ.

Они также добавляют, что отдельного рассмотрения заслуживает одна из провокационных идей МЦГБ - создание мемориальной синагоги на территории Кирилловского православного кладбища в Бабьем Яру. Именно эта идея упоминается в письме СБУ как потенциально опасная для международного имиджа Украины.

"Мы настаиваем на презентации перед депутатами Киевсовета украинской государственной концепции Комплексной мемориализации Бабьего Яра перед тем, как рассматривать любые вопросы, связанные с российским проектом МЦГБ", - резюмируют активисты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в 79-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру заявил, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в столице будет создан, и пообещал приложить все усилия для реализации этого проекта.

В свою очередь сопредседатель "Ассоциации еврейских организаций и общин Украины" ("Ваад") Иосиф Зисельс заявлял, что строительство временной мемориальной синагоги в Бабьем Яру на месте Кирилловского православного кладбища является очередной попыткой России спровоцировать конфликт между национальными меньшинствами в Украине.