Медведчук не имеет отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление" - ОПЗЖ со ссылкой на решение суда

Виктор Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление", говорится в сообщении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В партии напоминают о решении Верховного суда, который 1 июля 2020 года принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу "Прямой", Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку Суд закрыл кассационное производство по кассационной жалобе ООО "Телеканал "Прямой" на решение Печерского районного суда г.Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда г.Киева от 21 сентября 2018 года по делу №757/72583/17 по иску Медведчука Виктора Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Суд признал лживыми заявления, прозвучавшие в эфире программы "Закрытая зона", в том числе и фразу: "И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ".

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что уведомили о подозрении бывшего заместителя директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза". Ему вменяется злоупотребление полномочиями как предоставляющим публичные услуги лицом и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, бывший эксперт, находясь в должности заместителя директора ГП, действуя в интересах частной компании ООО "ПрикарпатЗахидтранс", которая фактически владеет нефтепродуктопроводом "Самара - Западное направление", составила заведомо недостоверный вывод. В дальнейшем этот вывод стал основанием для принятия в августе 2017 года Хозяйственным судом Ровенской области решения об отказе в признании права собственности на указанный объект за государством.