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18:35 14.02.2021

Наименьшее с начала недели число новых случаев COVID-19 выявлено в Молдове

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Наименьшее с начала недели число новых случаев COVID-19 выявлено в Молдове

В Молдове за сутки зарегистрирован 381 новый случай коронавируса, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Накануне в Молдове было подтверждено 979 новых случаев COVID-19. В пятницу в республике было выявлено 1 280 случаев, в четверг - 993, в среду - 890, во вторник - 805, в понедельник - 289 случаев.

"В воскресенье было обработано 1 676 тестов, 381 результат оказался положительным. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 170 186", - говорится в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 11 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 3 651 человек.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 9 119 человек", - отмечает Минздрав.

Со второй половины декабря 2020 года в Молдове сокращалось количество новых случаев коронавируса. Однако в последние десять дней регистрируется рост количества случаев заражения COVID-19. В пятницу было зарегистрировано 1 280 случаев COVID-19 - самое большое число новых случаев за сутки, зарегистрированное в 2021 году.

И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой заявил на заседания правительства в пятницу, что не исключает ужесточения ограничений в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом.

 

Теги: #молдова #коронавирус
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