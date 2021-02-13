Луцк заинтересован в презентации своего потенциала в Израиле

Возможности по презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала Луцка стали предметом онлайн-встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром Луцка Игорем Полищуком. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«В ходе разговора обсуждались вопросы сотрудничества Луцка с Израилем в различных сферах, а также перспективы двустороннего сотрудничества в агропромышленной и деревообрабатывающей сферах. Стороны также выразили заинтересованность в организации совместных мероприятий бизнес направления с целью презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала города», - говорится в сообщении.

Была достигнута договорённость проработать идею установления побратимских отношений между Луцком и одним из израильских городов.

«Отдельно были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте обучения израильских студентов в луцких вузах, участия творческих коллективов города в мероприятиях в Израиле и реставрации еврейских культурных памятников в этом областном центре», - подчёркивает Посольство.