Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Индийского океана у южной оконечности острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:31 мск в субботу землетрясения имел координаты -6.50 градуса южной широты и 103.49 градуса восточной долготы и находился в 229 км юго-западнее города Бандар-Лампунг на южной оконечности Суматры.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".