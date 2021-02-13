События

12:42 13.02.2021

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Индийского океана у южной оконечности острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:31 мск в субботу землетрясения имел координаты -6.50 градуса южной широты и 103.49 градуса восточной долготы и находился в 229 км юго-западнее города Бандар-Лампунг на южной оконечности Суматры.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Теги: #землетрясение #индонезия
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