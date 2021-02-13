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10:06 13.02.2021

У журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK забрали аккредитацию для работы в Раде - депутат

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У журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK забрали аккредитацию для работы в Раде - депутат

Журналистам телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, деятельность которых была заблокирована решением Совета национальной безопасности и обороны, отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде, утверждает народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Абсолютно справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", - написал Лозинский в соцсети Фейсбук в субботу

Он отметил, что на прошлой неделе обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и руководителю аппарата парламента с требованием отменить аккредитацию для журналистов 112 Украина", Newsone и ZIK.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

Теги: #телеканалы #санкции #рада #аккредитация
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