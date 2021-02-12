Импорт э/э из РФ в субботу увеличится до 12,4 млн кВт-ч и приблизится к белорусскому

Импорт электроэнергии из Российской Федерации в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) в субботу, 13 февраля, составит 12,38 млн кВт-ч, или около 2,5% потребления, по сравнению с 13,14 млн кВт-ч из Беларуси, свидетельствуют данные на сайте ENTSO-E.

Согласно им, 12 февраля российский импорт оценивается в 5,4 млн кВт-ч, что является максимальным значением после возобновления поставок из РФ 1 февраля этого года.

По данным ENTSO-E, импорт из РФ будет осуществляться 16 часов, а из Беларуси – 23 часа. Максимальный объем импорта из этих стран планируется в период с 16:00 до 17:00 – 1,15 млн кВт-ч из РФ и 0,82 млн кВт-ч из Беларуси и с 17:00 до 18:00 – 1,2 млн кВт-ч из РФ и 0,69 млн кВт-ч из Беларуси. Оценочно это может составить около 8-9% общего потребления в это время.

Согласно информации на сайте "Укрэнерго", по состоянию на 20:00 пятницу импорт из Беларуси составлял 0,6 млн кВт-час, а из РФ – 0,715 млн кВт-ч.

В соответствии с данными суточных аукционов НЭК "Укрэнерго" по распределению межгосударственных сечений, обнародованных на сайте ОСП, доступ к сечению "Россия-Украина" на 13 февраля выкупили ООО "ЭТГ" (по 110 МВт на все часы) и ООО "ОНК-групп" (по 700 МВт на все часы).

Помимо того по результатам месячного аукциона доступ к сечению "Россия-Украина" имеют ООО "Стимекс" (100 МВт на первую половину и 200 МВт на вторую половину) и ООО "НЭК" (50 МВт).

Ранее НЭК "Укрэнерго" прогнозировало максимальный импорт электроэнергии в ОЭС Украины на этой неделе в будни (в расчете на мощность) 3000 МВт, а в субботу 13 февраля – 2800 МВт. По его ожиданиям, на следующей неделе импорт сократится до 2000 МВт, вероятно, в связи с запуском еще одного блока АЭС в Украине.

"Укрэнерго" отмечало, что импорт электроэнергии позволяет Украине покрыть дефицит в ОЭС, вызванный отсутствием угля, ремонтами энергоблоков АЭС и морозами.