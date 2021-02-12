События

19:06 12.02.2021

Новым штаммом коронавируса можно заразиться повторно - ВОЗ

1 мин читать
Новым штаммом коронавируса можно заразиться повторно - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что новыми штаммами коронавирусной инфекции можно заразиться еще раз, сообщила в пятницу на брифинге главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

"Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются вновь новым южноафриканским штаммом (COVID-19)", - заявила Сваминатан.

Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее привитых или переболевших COVID-19. Согласно данным из опубликованного ранее исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта COVID-19, который также носит названия 501Y.v2 или B1351, делают этот штамм существенно устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты с COVID-19.

Теги: #коронавирус #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 12.02.2021
Все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование на данном этапе - глава ВОЗ

Все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование на данном этапе - глава ВОЗ

15:50 12.02.2021
Словения открывает границы для граждан из стран "красного списка" с 13 февраля

Словения открывает границы для граждан из стран "красного списка" с 13 февраля

12:22 12.02.2021
Германия с воскресенья вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией

Германия с воскресенья вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией

12:09 12.02.2021
Государство готово обеспечить безоплатность и добровольность вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Государство готово обеспечить безоплатность и добровольность вакцинации от COVID-19 – Ляшко

12:03 12.02.2021
В Венгрии растет число случаев COVID-19 из-за "британского" штамма - премьер

В Венгрии растет число случаев COVID-19 из-за "британского" штамма - премьер

11:33 12.02.2021
77% украинцев не довольны тем, как правительство справляется с коронавирусом - опрос

77% украинцев не довольны тем, как правительство справляется с коронавирусом - опрос

08:42 12.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 107,7 млн, число жертв достигло 2,36 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 107,7 млн, число жертв достигло 2,36 млн

08:22 12.02.2021
В Украине за сутки 4 773 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 211 человек

В Украине за сутки 4 773 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 211 человек

01:53 12.02.2021
В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

В Минздраве заявили, что также будут вакцинировать переболевших COVID-19

01:40 12.02.2021
США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля

США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

На Киевщине группа чиновников наладила коррупционную "схему" выдачи водительских удостоверений для управления сельхозтехникой

Экс-чиновник завода им.Патона и член правления подозреваются в хищении имущества и отмывании доходов – прокуратура Киева

НКРЭКУ лишило лицензии газопоставщика в Мелитополе, среди владельцев которого "Нафтогаз" и руководители "УкрГаз-Энерго

Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

На Хмельнитчине спасатели освободили из снежного плена школьный автобус с детьми

На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

Минкультуры Украины заявляет о попытках мошенников от имени руководства министерства требовать деньги у учреждений культуры

Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА