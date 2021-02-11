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13:38 11.02.2021

Украина 2-3 марта ждет с визитом президента Европейского совета

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Украина 2-3 марта ждет с визитом президента Европейского совета

Украина готовится к визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля, который должен пройти 2-3 марта, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Планируется, что в рамках этого визита Шарль Мишель посетит Донбасс вместе с Владимиром Зеленским", - сообщается на сайте президента Украины.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель намерен в марте посетить Украину и Грузию, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтц на своей странице в Твиттере.

 

Теги: #мишель #визит
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