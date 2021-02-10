События

16:21 10.02.2021

Юлия Навальная улетела в Германию - источник

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Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Навальная вернулась в Москву 17 января вместе с супругом из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию на протяжении почти 5 месяцев.

Сразу по прилету из Германии Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом), был арестован. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, закончившиеся многочисленными задержаниями и арестами.

Юлия Навальная также приняла участие в оппозиционном митинге 23 января в районе улицы Стромынка в Москве. Она была задержана, а 1 февраля Щербинский суд Москвы оштрафовал ее на 20 тыс. руб. "за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта".

Тем временем руководству Госдумы и Совета Федерации поступило предложение внести поправки о запрете физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. Обращение было направлено президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахманом Янсуковым. По его мнению, как пишут СМИ, таким образом получится не допустить Юлию Навальную, жену политика Алексея Навального, к выборам в Госдуму в 2021 году. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов высказался за запрет физлицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 февраля в телеэфире, что представители ФБК являются агентами влияния НАТО и получают от альянса инструкции по дестабилизации ситуации в России.

Теги: #навальная #германия
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