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13:02 10.02.2021

Правительство Украины не ставит задач по внедрению паспортов вакцинации населения

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Правительство Украины не ставит задач по внедрению паспортов вакцинации населения

Правительство и Минздрав Украины не ставят задачи перед Министерством цифровой трансформации разработать и внедрить паспорта вакцинации населения, заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На сегодня нет чёткого задания, что нужно разработать это", - заявил Федоров во время проведения всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", отвечая на вопрос, обсужается ли с Минцифры внедрение паспортов вакцинации для населения.

Он также отметил, что "нет конкретного задания, потому что существуют непонятные жизненные ситуации и не понятно, на каком уровне это будет происходить и реализовываться".

При этом министр подчеркнул, что "в Украине уже создан и работает реестр всех пациентов Украины, в нём около 30 миллионов украинцев". "Разработан модуль ЦЗУ, который помогает сохранять данные про вакцинацию. Министерство умеет отображать любые документы из реестра, потому, если когда-нибудь это (паспорта вакцинации) будет нужно, министерство сможет это сделать", - пояснил он.

По словам министра, "сегодня есть другое задание президента и правительства, которое заключается в организации максимально логистически эффективного процесса вакцинации".

Теги: #вакцинация #паспорта
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