В Латвии впервые выявлен грипп птиц

Первый случай высокопатогенного гриппа птиц зарегистрирован в Латвии.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие гриппа у двух мертвых лебедей, обнаруженных в Юрмале на пляже в Дзинтари, сообщили агентству BNS в ведомстве.

Планируется ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всей стране, включая ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими. ПВС призывает птицеводов еще до введения ограничений не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакты с дикими птицами, особенно водоплавающими (лебеди, утки), и воздерживаться от закупок птицы в других странах Европы.

Владельцы домашней птицы должны немедленно уведомить службу, если появляются признаки заболевания, такие как значительное сокращение потребления корма и воды, снижение яйценоскости.

Как сообщалось, в начале текущего года высокопатогенный грипп птиц был обнаружен в Литве. Россельхознадзор с 14 января запретил поставки продукции птицеводства из этой страны.

Запрет касается живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, которая обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц. Кроме того, запрещается поставка кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Кроме того, запрещен и транзит из Литвы живой птицы и инкубационных яиц.

Реально запрет коснется поставок живой птицы и инкубационных яиц. Ввоз другой продукции птицеводства из Литвы запрещен в рамках российского продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014 года в отношении ЕС и ряда других стран.