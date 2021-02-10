Госдепартамент США обеспокоен действиями Китая на границе с Индией

США внимательно следят за развитием ситуации на китайско-индийской границе и обеспокоены попытками Пекина запугать соседей, заявил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Мы отмечаем, что продолжаются переговоры между правительствами Индии и Китая, поддерживаем прямой диалог и мирное урегулирование пограничных споров", - сказал он на брифинге во вторник.

В то же время дипломат отметил: "Мы обеспокоены непрекращающимися попытками Пекина запугать своих соседей".

Он предупредил, что Соединенные Штаты "будут стоять на одной стороне с друзьями, с партнерами, с союзниками", чтобы способствовать общему процветанию и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщали СМИ, в очередном столкновении на индийско-китайской границе в конце января текущего года пострадали индийские и китайские военные.

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии возник весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, военные этого не подтверждали.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом. Позднее переговоры также провели министры иностранных дел Ван И и Субраманьям Джайшанкар, стороны договорились о нормализации ситуации на границе.