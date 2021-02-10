События

06:45 10.02.2021

Госдепартамент США обеспокоен действиями Китая на границе с Индией

2 мин читать
Госдепартамент США обеспокоен действиями Китая на границе с Индией

США внимательно следят за развитием ситуации на китайско-индийской границе и обеспокоены попытками Пекина запугать соседей, заявил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Мы отмечаем, что продолжаются переговоры между правительствами Индии и Китая, поддерживаем прямой диалог и мирное урегулирование пограничных споров", - сказал он на брифинге во вторник.

В то же время дипломат отметил: "Мы обеспокоены непрекращающимися попытками Пекина запугать своих соседей".

Он предупредил, что Соединенные Штаты "будут стоять на одной стороне с друзьями, с партнерами, с союзниками", чтобы способствовать общему процветанию и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщали СМИ, в очередном столкновении на индийско-китайской границе в конце января текущего года пострадали индийские и китайские военные.

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии возник весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, военные этого не подтверждали.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом. Позднее переговоры также провели министры иностранных дел Ван И и Субраманьям Джайшанкар, стороны договорились о нормализации ситуации на границе.

Теги: #госдеп #сша #китай #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:03 10.02.2021
Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным

Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным

23:49 09.02.2021
В сенате США начались дебаты о конституционности импичмента в отношении Трампа

В сенате США начались дебаты о конституционности импичмента в отношении Трампа

22:06 09.02.2021
США рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ по источнику COVID-19

США рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ по источнику COVID-19

19:06 09.02.2021
Украинцы, попавшие под санкции США, должны защитить себя в суде – Шмыгаль

Украинцы, попавшие под санкции США, должны защитить себя в суде – Шмыгаль

18:08 09.02.2021
Боголюбов и Коломойский подают иск против США в ICSID на $23 млн из-за конфискации их активов - СМИ

Боголюбов и Коломойский подают иск против США в ICSID на $23 млн из-за конфискации их активов - СМИ

12:24 09.02.2021
Эксперты не смогли определить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане - ученый

Эксперты не смогли определить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане - ученый

09:25 09.02.2021
В Китае в 2020 году существенно снизилась рождаемость

В Китае в 2020 году существенно снизилась рождаемость

07:06 09.02.2021
Минюст США будет добиваться отставок большинства назначенных Трампом американских прокуроров

Минюст США будет добиваться отставок большинства назначенных Трампом американских прокуроров

07:01 09.02.2021
Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

02:51 09.02.2021
Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция – выступление от имени Борреля в Европарламенте

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен в марте посетить Украину

Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ

НАТО будет продолжать поддерживать Украину в продвижении к членству, которое лежит через проведение реформ – Столтенберг

Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Два водителя грузовиков погибли в ДТП на Полтавщине

Турция через два года планирует послать к Луне космический аппарат – Эрдоган

На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция – выступление от имени Борреля в Европарламенте

Харьковский окружный админсуд решил рассматривать иск о незаконности избрания секретаря горсовета в упрощенном производстве

Еще две мутации COVID-19 выявили в Великобритании

Windrose с 14 февраля начнет программу регулярных грузовых авиаперевозок Киев-Гонконг

"Слуга народа" перенесла съезд на четверг - нардеп Кравчук

Кабмин Украины выделил Минобороны из госрезерва 6,4тыс. т дизтоплива

С начала эпидемии COVID-19 в Испании переболели более 3 млн человек, более 63 тыс. пациентов умерли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА