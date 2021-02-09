Космическая станция ОАЭ включила двигатели на торможение для выхода на орбиту Марса

Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal ("Надежда") во вторник, преодолев почти 500 млн км, приступила к выполнению маневра для выхода на орбиту Марса, сообщило Космическое агентство страны.

При подлете к Марсу на космическом аппарате в 17:30 (киев. время) были включены двигатели на торможение, работа которых продлится 27 минут, чтобы замедлить скорость с 120 тыс. км в час до 18 тыс. км в час и войти в зону гравитационного захвата.

Запуск станции был осуществлен 20 июля с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с космического центра Танэгасима в Японии.

Аппарат, который будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 тыс. км, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты, где формируется ее погода.