Дискуссии об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине не ведутся – Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что об отмене двенадцатилетнего обучения дискуссии не ведутся.

"Об отмене двенадцатилетнего образования я таких дискуссий не помню...", - сказал Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник.

Что касается вопроса о начале образования с 5-ти лет, то министр отметил, что он возник в связи с множеством обращений, о том, что дети очень поздно заканчивают обучение в школе.

По его словам, в мире есть много разных подходов к решению этого вопроса.

В связи с этим он обращался к руководителям областных управлений образования провести срез по громадам в отношении такого подхода.

В свою очередь, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция "Слуга народа") подчеркнул, что вопрос отмены двенадцатилетнего образования никто в Украине не обсуждает.

Что касается начала обучения с 5-ти лет, по его мнению, это возможно, но такой вариант не походит всем, так как у разных детей разные психофизические возможности в таком возрасте.

"Можно ли об этом говорить на уровне всей страны, то думаю, что нет. Можно ли дать выбор идти в 5 лет? Можно, и ничего это не запрещает делать и сейчас", - подчеркнул Бабак.