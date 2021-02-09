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10:35 09.02.2021

Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

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Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник, 9 февраля, сообщил премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль.

"Безусловно, красной нитью во всех наших проектах является евроинтеграция и евроатлантическая интеграция. Следующие три дня, начиная с сегодняшнего, правительственная делегация будет работать в Брюсселе с Еврокомиссией, с Европарламентом, будет проходить Совет ассоциации Украина-ЕС... Также будут переговоры с евроатлантическими структурами", - сказал Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник.

Как сообщалось, 11 февраля 2021 года в Брюсселе состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль, сторону Европейского Союза - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархей.

Теги: #шмыгаль #ес #украина_ес #брюссель #визит
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