Аэропорты "Львов" и "Харьков" работают в штатном режиме

Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого работает в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.

Согласно ее данным, утром в понедельник был задержан рейс из Минска компании Belavia, обратный рейс также осуществляется с задержкой. Остальные рейсы осуществляются по графику.

В штатном режиме работает также международный аэропорт "Харьков". Согласно информации на сайте предприятия, рейсы осуществляются без задержек.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" и международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) также работают в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию.