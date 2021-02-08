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12:40 08.02.2021

Аэропорты "Львов" и "Харьков" работают в штатном режиме

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Аэропорты "Львов" и "Харьков" работают в штатном режиме

Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого работает в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.

Согласно ее данным, утром в понедельник был задержан рейс из Минска компании Belavia, обратный рейс также осуществляется с задержкой. Остальные рейсы осуществляются по графику.

В штатном режиме работает также международный аэропорт "Харьков". Согласно информации на сайте предприятия, рейсы осуществляются без задержек.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" и международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) также работают в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию.

 

Теги: #работа #аэропорты
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