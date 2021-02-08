Ресторатор Дмитрий Борисов запускает фуд-зоны в магазинах сети "Коло" в Киеве

Ресторатор Дмитрий Борисов объявил о запуске совместного с сетью магазинов у дома "Коло" проекта по размещению фуд-зон с блюдами ресторации в торговых точках ритейлера.

"Вместе с сетью крутых магазинов "Коло" мы в понедельник запускаем новый проект "Борисова еда КОЛО тебе" В магазинах "Коло" мы создаем новые фуд-зоны, в которых будет самая популярная еда практически от всех наших брендов", – рассказал Борисов в субботу в Facebook.

Согласно описанию проекта, в меню фуд-зон будет около 50 позиций замороженных блюд из заведений "Семьи ресторанов Дмитрия Борисова", в частности "БПШ", "Канапка-бар", "Барсук", "Oxota na Ovets" и др.

Первая точка открылась 8 февраля в магазине "Коло" по ул. Спасской, 5, после этого по словам ресторатора также откроются фуд-зоны в БЦ "Парус" по ул. Мечникова, 2 (9 февраля) и по ул. Драгоманова 2а (12 февраля) "И потом, конечно, будем масштабироваться", – добавил Борисов.

Сеть магазинов у дома "Коло" (ООО "Аритейл") основана в 2017 году. По состоянию на январь-2021 насчитывает 234 магазина в Киеве, Киевской области и Одессе.

По данным Единого госреестра, собственником ООО "Аритейл" с уставным капиталом 3,5 тыс. грн является кипрская B.V. Eternity Holdings Limited.

Семья ресторанов Дмитрия Борисова объединяет более 30 заведений, а также различные партнерские проекты в Украине и за ее пределами. В их числе - художественно-гастрономическое пространство "Последняя баррикада", азиатский стейк-хаус Oxota na Ovets, рыбный ресторан РИБАLOVE, краб-хаус и Сифуд-бар Crab's Burger, Phidelphia Roll & Bowl, 1€ бары "Белый Налив" (в 15 городах), БПШ (Беляши. Пончики. Шаурма), Mushlya (демократический seafood bar), детский креативный пространство BabyRock и др.