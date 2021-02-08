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12:29 08.02.2021

Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

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Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

Хозяйственный суд города Киева 8 февраля удовлетворил ходатайство ПриватБанка и оставил без движения иск экс-акционера банка Геннадия Боголюбова о возврате ему 33,25% акций финучреждения ввиду отсутствия в исковом заявлении всех необходимых реквизитов, сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"В рамках заседания было установлено, что истец подал исковое заявление с определенными нарушениями, а именно не указал все необходимые реквизиты (...) Суд принял решение оставить заявление без движения, предоставить истцу 10 дней с сегодняшнего дня на устранение этих недостатков", – сообщил он в ходе брифинга в понедельник.

Теги: #боголюбов #приватбанк #суд
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