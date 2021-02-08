События

04:00 08.02.2021

США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

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США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

Президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что к концу лета в стране удастся сформировать коллективный иммунитет от коронавируса.

"Реализовать идею о формировании коллективного иммунитета к концу этого лета очень трудно", - сказал Байден в интервью телеканала CBS.

По состоянию на утро воскресенья Соединенные Штаты ввели более 41,2 млн доз первого и второго компонента вакцин от COVID-19, распределили по стране более 59 млн, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По оценкам специалистов, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить от инфекции около 75% населения.

С начала пандемии коронавируса в США выявлено 26,9 млн случаев заражения COVID-19, жертвами инфекции стали более 460 тыс. человек.

 

Теги: #сша #иммунитет #вакцинация #коронавирус
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