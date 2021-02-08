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01:08 08.02.2021

В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19

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В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19

АЗЕРБАЙДЖАН-КОРОНАВИРУС-ЗАРАЖЕНИЯ-СТАТИСТИКА

 

 

 

Баку.8 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 132 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231 тыс. 154, сообщает республиканский оперативный штаб в воскресенье.

Накануне сообщалось о 115 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 158.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 225 тыс. 246 человек (+285 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 750 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 тыс. 783 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 453 тыс. 083 теста на COVID-19.

 

Теги: #статистика #коронавирус #зараження #азербайджан
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