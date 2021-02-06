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17:54 06.02.2021

Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский"

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Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский"

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 25-летия антарктической станции "Академик Вернадский" отметил важность работы украинских полярников и пожелал им удачи.

"Даже Google сообщил миру, что украинской антарктической станции "Академик Вернадский" - 25! Имел возможность поговорить с командой и пожелать удачи! Их история - это история энтузиазма и преданности науке ради нашего общего безопасного будущего", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Теги: #станция #юбилей #полярники
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