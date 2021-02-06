Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский"

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 25-летия антарктической станции "Академик Вернадский" отметил важность работы украинских полярников и пожелал им удачи.

"Даже Google сообщил миру, что украинской антарктической станции "Академик Вернадский" - 25! Имел возможность поговорить с командой и пожелать удачи! Их история - это история энтузиазма и преданности науке ради нашего общего безопасного будущего", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.