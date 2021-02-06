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16:44 06.02.2021

Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

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Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

В Румынии в субботу получили первую партию вакцины из 81,6 тыс. доз против коронавируса компании AstraZeneca, которую будут вводить гражданам от 18 до 55 лет, передают СМИ.

"В этом месяце у нас должно быть в общей сложности 600 тыс. доз", - заявил премьер страны Флорин Кыцу журналистам после того, как ему сделали второй укол вакцины против коронавируса.

Румыния, где проживают 19 млн человек, поставила перед собой цель вакцинировать к сентябрю около 10 млн человек. С момента запуска программы вакцинации в декабре более 450 тыс. человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.

В Румынии на сегодняшний день зарегистрировано 18,7 тыс. смертей среди тех, у кого выявили коронавирус. Всего в стране зарегистрировали более 740 тыс. случаев.

 

Теги: #румыния #вакцина #astrazeneca
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