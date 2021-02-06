События

15:51 06.02.2021

Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил к получению совместимости с НАТО – министр

1 мин читать
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил к получению совместимости с НАТО – министр

Первый этап реформирования Вооруженных сил Украины в рамках оборонной реформы существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО, заявил министр обороны Андрей Таран.

"Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Министерством и Генеральным штабом в соответствии с демократическими принципами: Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб - отвечать за ее реализацию и отчитываться Министерству", - отметил Таран, передает пресс-служба Минобороны Украины.

По его словам, Минобороны трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО.

"Наши дальнейшие планы будут строиться, в частности, с учетом результатов нынешнего комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента. Кроме того, необходимые выводы будут сделаны и по результатам инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул министр.

Он добавил, что евроатлантический выбор Украины - лучший способ реализации национальных интересов, что открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми государствами мира, предоставляет возможности по вопросам безопасности и экономического развития.

В ведомстве напомнили, что в рамках первого этапа реформирования ВСУ были созданы новые органы военного управления: командование Объединенных сил, командование Медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности.

Теги: #всу #реформирование #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 06.02.2021
Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

13:58 05.02.2021
Ряд представителей ЕК и генсек НАТО запланировали встречи с членами украинского правительства

Ряд представителей ЕК и генсек НАТО запланировали встречи с членами украинского правительства

10:16 05.02.2021
Хомчак: Новая структура ВСУ и системы управления доказала свою эффективность

Хомчак: Новая структура ВСУ и системы управления доказала свою эффективность

17:29 03.02.2021
Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

15:58 03.02.2021
В ВСУ заявляют, что Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС" - это российские проекты

В ВСУ заявляют, что Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС" - это российские проекты

17:47 01.02.2021
На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

15:51 01.02.2021
Действия руководства Генштаба ВСУ являются причиной снижения обороноспособности Украины, считают волонтеры

Действия руководства Генштаба ВСУ являются причиной снижения обороноспособности Украины, считают волонтеры

09:48 01.02.2021
Зеленский: Членство Украины в НАТО – один из важнейших вопросов безопасности в Европе

Зеленский: Членство Украины в НАТО – один из важнейших вопросов безопасности в Европе

18:26 31.01.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

12:44 31.01.2021
В ВСУ за сутки заболели Covid-19 17 человек, выздоровел один

В ВСУ за сутки заболели Covid-19 17 человек, выздоровел один

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

Пассажирские поезда задерживаются из-за схода с рельсов 8 грузовых вагонов в Днепропетровской области

По всей территории Украины ожидается ухудшение погоды

В Украине за сутки 4 310 новых случаев Covid-19, выздоровели 7 158 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры напротив КПВВ на Донбассе

Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии увеличился с 2,1 до 2,3 тыс.

В Беларуси за сутки выявлено 1787 случаев заражения COVID-19

За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Киева, выздоровели 1328 человек

В центре Киева обнаружили подозрительный предмет, движение по улице прекращено

Более 2 млн грн убытков при растаможке автомобилей - восьми инспекторам на Закарпатье сообщили о подозрении

В Украине из-за циклона будут сложные погодные условия в ближайшие дни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА