Большинство новых заболевших COVID-19 в Словакии заражены "британским штаммом" - премьер

Более чем две трети новых заболевших коронавирусом в Словакии заражены "британским" штаммом COVID-19, приводит в пятницу слова премьер-министра страны Игоря Матовича издание The Guardian.

"На сегодняшний день из 1360 клинических образцов ПЦР-тестов с положительным результатом 71% показали заражение "британским" штаммом", - заявил Матович.

По его словам, ситуация ставит под вопрос возможность ослабления ограничительных мер, введенных государством в борьбе с пандемией. Так, в правительственной коалиции идут споры о необходимости возобновления работы детских садов и начальных школ со следующей недели.

В Словакии коронавирус был диагностирован почти у 260 тыс. человек. От последствий заражения вирусом умерли 5050 пациентов, 234,3 тыс. полностью вылечились.