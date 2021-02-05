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20:44 05.02.2021

Большинство новых заболевших COVID-19 в Словакии заражены "британским штаммом" - премьер

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Большинство новых заболевших COVID-19 в Словакии заражены "британским штаммом" - премьер

Более чем две трети новых заболевших коронавирусом в Словакии заражены "британским" штаммом COVID-19, приводит в пятницу слова премьер-министра страны Игоря Матовича издание The Guardian.

"На сегодняшний день из 1360 клинических образцов ПЦР-тестов с положительным результатом 71% показали заражение "британским" штаммом", - заявил Матович.

По его словам, ситуация ставит под вопрос возможность ослабления ограничительных мер, введенных государством в борьбе с пандемией. Так, в правительственной коалиции идут споры о необходимости возобновления работы детских садов и начальных школ со следующей недели.

В Словакии коронавирус был диагностирован почти у 260 тыс. человек. От последствий заражения вирусом умерли 5050 пациентов, 234,3 тыс. полностью вылечились.

Теги: #словакия #рост #штамм #коронавирус
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