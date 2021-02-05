Герус заявляет о выкупе Воеводиным долей в VS Energy у Гинера и Бабакова

Народный депутат Андрей Герус заявляет о выкупе Михаилом Воеводиным у Евгения Гинера и Александра Бабакова долей в группе VS Energy, имеющей активы в Украине в энергетическом, гостиничном, металлургическом и финансовом бизнесах.

"Таким образом, у VS Energy теперь только один акционер – Воеводин. А профинансировал это соглашение, выдав Воеводину кредит, один из самых богатых украинских олигархов", - написал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ в своем "Телеграмм-канале" во вторник.

Ранее бенефициарами VS Energy украинские СМИ и политики называли крупных российских предпринимателей и политиков Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

Комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" эту информацию и утверждения ряда СМИ, что участие в финансировании могла принять группа SCM, в группе опровергли предположения.

"Ни инвестиционная компания SCM, ни ее активы или связанные лица не участвовали в финансировании сделок между акционерами группы VS Energy или между ними и третьими лицами относительно корпоративных прав VS Energy. Запросы о существовании и содержания таких соглашений должны быть адресованы их непосредственным участникам", – сообщили в SCM в ответ на запрос агентства.

В настоящее время бенефициарами нидерландской VS Energy International NV, которая является владельцем ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" указаны граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс, Валтс Вигантс, а также граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская.

Как сообщалось, ранее входящие в состав группы VS Energy "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе ДТЭК Рината Ахметова.

В состав VS Energy еще входят "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-", "Херсон-" и "Черновцыоблэнерго".