Регулятор инициирует расследование правоохранительными органами деятельности руководства "Николаевоблэнерго"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в среду приняла решение направить в Фонд госимущества (ФГИ) Украины, Генеральную прокуратуру Украины и другие правоохранительные органы материалы о причинении убытков АО "Николаевоблэнерго" должностными лицами компании.

Как сообщается на сайте Комиссия, такое решение принято на основании плановой проверки деятельности АО.

Регулятор принял решение о снижении тарифа на распределение электроэнергии "Николаевоблэнерго" на протяжении 2021-2023 годов на общую сумму более 240 млн грн, в которую включены 182,5 млн грн суммы избыточно полученного дохода компанией в 2019-2020 годах и 58 млн грн профицита средств, полученных от присоединения заказчиков к электросетям за тот же период.

Кроме того, комиссия наложила штраф на "Николаевоблэнерго" за нарушение лицензионных условий по распределению электроэнергии на сумму 170 тыс. грн вместо первоначально планируемого штрафа 1,7 млн грн.

"Я не вижу смысла накладывать максимальный штраф на фактически государственное предприятие. Я предложил бы наоборот: авансом применить минимальный штраф 170 тыс. грн, но мы видим в проверке признаки злоупотреблений со стороны должностных лиц и даже признаки коррупционных действий", − отметил в ходе заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, "Николаевоблэнерго", в частности, подключало по заниженной цене потребителей к сети, нанося соответствующие убытки предприятию.

"Поэтому сумму штрафа давайте снизим, однако обязательно обратимся к правоохранительным органам, которые должны расследовать эти вопросы и привлечь к ответственности винновых лиц, если это будет доказано", − предложил Тарасюк комиссии.

По информации НКРЭКУ, в ходе проверки деятельности "Николаевоблэнерго" был выявлен ряд нарушений, в частности, в подаче отчетности по соблюдению стандартов качества, выполнению инвестиционных программ за 2019-20 гг. и получении компанией дополнительного дохода за тот же период. Также был зафиксирован профицит средств от предоставления услуг по присоединению к электрическим сетям.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №110-р от 15 февраля этого года согласовал возложение исполнения обязанностей генерального директора АО "Николаевоблэнерго" на Сергея Клочко, который ранее входил в правление "Черкассыоблэнерго", а в 2015-2020 года занимал должность первого вице-мэра Умани.

Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 70% акций "Николаевоблэнерго".