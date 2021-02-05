Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

Запорожская ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго") в 10:49 пятницы отключила энергоблок №1 из-за временной неисправности системы охлаждения блочного трансформатора 1Т, сообщила пресс-служба ДТЭК.

По ее данным, в настоящее время станция работает двумя блоками (№3 и №4), несет мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали пусковые работы на блоке №2.

"Отключение блока не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение региона, как и на работу ТЭС в целом. Обращаем внимание, что такое технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, а особенно в период высокой нагрузки. Это не является внештатной ситуацией. После того как энергетики устранят недочеты в работе энергоблока №1, он будет готов включиться в энергосистему, а пока его нагрузку на себя возьмет энергоблок №2", - указано в сообщении.

В свою очередь на сайте Энергодарского горсовета сообщается, что отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС произошло из-за временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1. По данным мэрии, в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке начаты пусконаладочные работы.

Как сообщалось, 3 февраля в 19:25 Энергодаре на Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение, в результате часть потребителей суммарной нагрузкой 24 МВт осталась без света и воды. Через час энергоснабжение было восстановлено, в 21:26 начаты пусковые работы по подключению блоков ТЭС к сети.

Поздно вечером 3 февраля энергохолдинг "ДТЭК", которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы 3 февраля замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".