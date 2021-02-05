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14:40 05.02.2021

Печатали доллары и сбывали за полцены. СБУ задержала международную группировку фальшивомонетчиков

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Печатали доллары и сбывали за полцены. СБУ задержала международную группировку фальшивомонетчиков

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов США, которые не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег.

"По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

Сейчас решается вопрос о сообщении пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #фальшивомонетники
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