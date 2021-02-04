Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

Один из четырех мужчин, доставленных в четверг в Шевченковское районное управление полиции Киева за нарушение общественного порядка во время акции возле одного из телеканалов, открыл окно и стал на подоконник и высказывал требования закрыть телеканал и освободить участников акции, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия любых решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По фактам событий возле полицейского управления и офиса телеканала открыто уголовное производство по ст.342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа), а также по ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг днем у здания телеканала "НАШ" в Киеве на ул.Жилянской собралось несколько десятков активистов, которые выступили с требованием закрыть телеканал. Организаторами акции выступили националистические организации "Основа будущего" (крыло "С14"), "СОКОЛ", "Правый сектор", "Союз ветеранов войны с Россией". В ходе акции между представителями телеканала и участниками акции произошла перепалка. Также произошла незначительная потасовка между активистами и правоохранителями. За совершение противоправных действий четырех участников акции протеста возле здания телеканала "НАШ" в Киеве правоохранители доставили в управление полиции.

После этого ситуация возле здания телеканала была спокойная, блокирования работы телеканала не было.