Израиль с марта начнет поэтапное возобновление международного туризма

Израиль, благодаря широкой вакцинации, с марта начнет поэтапно возобновлять международный туризм, полностью границы страны откроются в середине 2021 года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в департаменте министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

"Израиль возобновляет международный туризм с марта 2021 года. Такое соглашение уже заключено с Кипром, и ожидается, что в понедельник, 8 февраля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлен туристический обмен с Грецией. Аналогичные переговоры Израиль ведет в настоящий момент с Сербией, Сейшельскими островами, Румынией и Грузией", - сообщили в ведомстве.

По его данным, израильтяне, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи ПЦР-теста перед вылетом и после посадки.

"Израиль - абсолютный мировой лидер по темпам вакцинации населения. По данным на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили порядка 37% всех граждан страны, вторую дозу - примерно 21%. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем полного открытия границ в середине 2021 года", - заявил директор департамента Владимир Шкляр.

Сейчас пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.

В 2019 году Израиль посетили более 4,5 млн иностранных туристов.