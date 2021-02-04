Глава МККК в Украине предостерегла от политизации темы вакцинации в Украине

Тема вакцинации от COVID-19 не должна быть политизирована в Украине, заявила глава Международного комитета Красного Креста в Украине (МККК) Флоранс Жиллетт.

"Вакцины не должны быть политизированы. Распространение вакцин должно строго руководствоваться принципом беспристрастности, приоритизации тех, кому она необходимы больше всего", - сказала она на международной онлайн-конференции, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена в Украине в четверг.

По словам Жиллет, это сигнал всей Украине, но особенно - сторонам конфликта на Донбассе.

Она также указала, что вакцины не должны использоваться как предлог к дальнейшего ограничению передвижения, при этом добавив, что в связи с ограничением передвижения в связи с C:Ovid-19 через линию разграничения на Донбассе некоторые люди не виделись уже 11 месяцев.

"Мы также выступаем против политизации роли вакцин или вакцинного национализма, подчеркиваем важность готовности к распространению вакцин, включая публичную информацию и образовательную кампанию по укреплению доверия со стороны населения", - сообщил глава Офиса постоянного координатора ООН в Украине Деннис Беседич.